الفنان محمد نظيف: نستفيد من مهرجان مراكش كثيرا.. والحلقة الناقصة وجدت بفضل الورشات – فيديو

قال الفنان محمد نظيف إن الفنانين يحظون بفرصة مهمة في مهرجان مراكش، وهي الأضواء، التي تسلط عليهم طوال أيامه، معتبرا أن ورشات الأطلس، التي أضيفت في برمجة المهرجان أغنته، وأتمت الحلقة المفقودة.

ويرى نظيف أن التغطية الإعلامية المهمة، التي ينالها المهرجان، يستفيد منها الفنانون، وأعمالهم عبر تسليط الضوء عليهم، طوال أيام الحدث العالمي.

وعبر نظيف عن سعادته بالحضور في مهرجان مراكش، معتبرا أن الدورة الحالية، وسابقتها شهدتا تحسنا بعد إضافة “ورشات الأطلس” للبرمجة.

ويشارك محمد نظيف في المهرجان بفيلم أشرف على إخراجه تحت عنوان “نساء الجناح ج”، يتطرق إلى موضوع مرض الاكتئاب الحاد.