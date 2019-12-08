وصفت النجمة المصرية، إلهام شاهين، المغاربة بالشعب الذواق، والمحافظ على الأصالة الفنية، مبرزة إعجابها بحفاوة الاستقبال، التي يوفرها لضيوفه.
وقالت إلهام شاهين إن الشعب المغربي ذواق للفن، بدليل أن أغاني الزمن الجميل لعمالقة الغناء العربي عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، لا تزال تسمع في المقاهي، والأماكن العامة، في حين أن ذلك “انقرض” في مصر.
وعبرت إلهام شاهين عن إعجابها بالشعب المغربي، والطبيعة، التي تتوفر عليها المملكة، معتبرة أن المغرب بلد الكثير من النعم.
وحلت إلهام شاهين في المغرب، للمشاركة في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش في دورته الـ18، التي أسدل الستار عليها، ليلة أمس السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين: المغاربة يحافظون على الأصالة الفنية.. أغاني الزمن الجميل لا تزال تسمع في الأماكن العامة عكس مصر – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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