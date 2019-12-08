مجموعة الحسنية في كأس “كاف” .. إنييمبا النيجيري يُسقط سان بيدرو الإيفواري

نجح فريق إنييمبا النيجيري، اليوم الأحد، في تحقيق فوزه الأول في دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، بعدما تغلب على ضيفه سان بيدرو الإيفواري بهدف دون رد، لحساب ثاني جولات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا حسنية أگادير، ونادي بارادو الجزائري.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “إنييمبا” بمدينة أبا النيجيرية، بالتعادل دون أهداف، قبل أن يحرز مارتينيز أوسول خلال الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 64 هدف اللقاء الوحيد، لتعلن صافرة محمد علي موسى من النيجر، عن نهاية المواجهة بفوز صاحب الأرض بهدف دون مقابل.

ومكن هذا الفوز، إنييمبا من الانفراد مؤقتا بالمركز الثاني في المجموعة، برصيد 3 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن المتصدر حسنية أگادير، الذي تنقصه مباراة مساء اليوم ضد بارادو الجزائري، الثالث بنقطة وحيدة، متقدما بفارق الأهداف عن سان بيدرو متذيل الترتيب.