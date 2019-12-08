إصابة حرجة بصاعقة برق شمالي البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب، مساء اليوم، الأحد، بصاعقة برق ضربت شمالي البلاد، وعُلم أن الإصابة وصفت بالحرجة، حيث نقلت الطواقم الطبية المصاب إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لتلقي العلاج.

يأتي ذلك في ظل انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار المتواصل في أنحاء البلاد مع توقعات بأن تتواصل الأجواء الشتوية على مدار الأيام المقبلة.

ومع حلول فترة صيف الشتاء، تختلف الأحوال الجوية في البلاد ويصبح الطقس مضطربا بعض الشيء، مصحوبا برياح وأمطار، ودرجات حرارة عالية غير معتادة، وعواصف رعد وبرق خطيرة.