افتتاح "معرض الكتاب العربي" في جامعة حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت اليوم الأحد، فعاليات معرض الكتاب في جامعة حيفا، للسنة الخامسة عشر على التوالي، بمبادرة من التجمع الطلابي وبالتعاون مع دار العلم والمعرفة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات معرض الكتاب الكبير لغاية مساء يوم الخميس المُقبل، وهو قائم في طابق الـ700 بالمبنى الرئيسي للجامعة.

ويضمّ المعرض الآلاف من الكتب والإصدارات المختلفة، من ضمنها ولأول مرة مجموعة من كتب جمعية الثقافة العربية.

جانب من المعرض (تصوير: "عرب 48")

وأضحى معرض الكتاب العربي نشاطًا سنويًا ثابتًا في تقويم العملّ الطلابي في جامعة حيفا، في ظلّ ملاحقة السلطات الإسرائيليّة للإصدارات الثقافية العربية ومنع ندوات وإشهارات كتب.

وبهذا الصدد، قال المسؤول عن دار العلم والمعرفة، ربيع موفق خوري، في حديث لـ"عرب 48"، إنه "جرى افتتاح معرض الكتاب الكبير في جامعة حيفا اليوم للسنة الخامسة عشر على التوالي، ونلاحظ إقبالا مرضيا من طرف الطلاب للمعرض في يومه الأول".

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وأشار إلى أن "ما يميز المعرض هذا العام هو التجديد الدائم في كافة المجالات، بالإضافة إلى تخصيص جناح لكتب وإصدارات تابعة لجمعية الثقافة العربية والصادرة عن مراكز أبحاث مختلفة".

مجموعة من الكتب المعروضة (تصوير: "عرب 48")

وتابع أن "فعاليات معرض الكتاب الكبير في جامعة حيفا ستستمر لغاية مساء الخميس القادم، ونحن نسعى من عام لآخر لتنظيم هذا المعرض في الجامعة نظرًا لما يميزها من نسبة طلاب عالية من المجتمع العربي، ونحن نلمس إقبالا ممتازا من عام لآخر على اقتناء الكتب".

وختم خوري بالقول: "نحن نشجع كافة الطلاب من الجامعة وضواحيها أيضًا لزيارة المعرض والاستفادة من آلاف الكتب المعروضة، سيما وأننا خصصنا أسعارا مريحة جدا للطلاب وتخفيض بنسبة 30 بالمئة على جميع الكتب".

(تصوير: "عرب 48")

بدوره، قال سكرتير التجمع الطلابي في الجامعة، بشير صباح، خلال حديث لـ"عرب 48"، إن "معرض الكتاب يقام سنويا في جامعة حيفا، ويقوم التجمع الطلابي بالتعاون مع دار العلم والمعرفة باستضافة هذا المعرض منذ العام 2005"، مضيفا أن "هناك أهمية لهذا المعرض كونه يضم كتبا غير متوفرة في أماكن أخرى، ومن ضمنها كتب من جمعية الثقافة العربية وهي تحوي دراسات سياسية وتاريخية مختلفة".

وذكر صباح أن "الهدف من وراء هذا المعرض هو رفع الوعي لدى الطلاب العرب تجاه أبناء شعبهم".