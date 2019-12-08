جماهير يوفنتوس تطالب كريستيانو بطرد ساري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن عدد من مشجعي يوفنتوس يرغبون في رحيل المدرب، ماوريسيو ساري، عن الفريق، بعد الخسارة أمام لاتسيو بالنتيجة 1-3، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن مجموعة من الجماهير أخبرت كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بطرد ساري من القيادة الفنية للفريق.

وأضافت أن أنصار يوفنتوس لجئوا إلى رونالدو لإقالة ساري كنوع من النداء اليائس في ظل صعوبة إقالته لاسيما وأنه تلقى أول هزيمة في الموسم فقط.

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ونقلت الصحيفة بعض ردود فعل الجماهير، حيث قال أحدهم "ساري لا يلعب على نقاط قوة رونالدو، قم بإقالته"، فيما قال آخر: "أقيلوا ساري ووقعوا مع بوكيتينو، ساري لا يستحق رونالدو".

وقال أحد المشجعين الآخرين "أقيلوا ساري، إنه يفسد رونالدو".

وفشل يوفنتوس في استعادة صدارة الكالتشيو، بعد خسارته أمام لاتسيو (3-1) أمس السبت، ليحتل المركز الثاني برصيد (36 نقطة) بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر.