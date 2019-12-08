شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: كوريا الشمالية قد تخسر "كل شيء" بسبب عدوانيتها والان مع التفاصيل

كيم جونغ أون ودونالد ترامب

وعقب إعلان بيونغ يانغ إجراء تجربة "هامة جداً" في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الاصطناعية، كتب ترامب على تويتر: "كيم جونغ أون ذكي جداً ولديه الكثير الذي يمكن أن يخسره، بل وكل شيء في الحقيقة، إذا تصرف بطريقة عدوانية".

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