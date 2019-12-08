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200 ألف تغريدة في دقائق.. سعوديون يهنئون البحرين بالكأس

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بارك السعوديون لأشقاؤهم في البحرين فوزهم بكأس الخليج 24 لكرة القدم، بعد فوزهم على الصقور الخضر بهدف مقابل لاشيء، ليحقق الأحمر البحريني اللقب الأول له في دورات كأس الخليج منذ انطلاقتها لأول مرة عام 1970.

وتفاعل روّاد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من الشعبين السعودي والبحريني قبل وأثناء وبعد المباراة، ونشطوا في عدة من الوسوم تصدّرت "الترند" السعودي والعالمي، إذ تصدّر وسم "#_البحرين" الترند السعودي والعالمي بأكثر من 200 ألف تغريدة.

وعبّر السعوديون عن فرحتهم بفوز شقيقهم منتخب البحرين بالكأس، مؤكدين أن اللقب لم يذهب إلا إلى أشقّاء لطالما تمنوا أن يحققوا اللقب قبل هذه المرة.

يذكر بأن البحرين تعيش أجمل فتراتها الكروية، إذ حققت كأس غرب آسيا لكرة القدم، قبل أن تحقق كأس الخليج في نسختها الحالية لأول مرة منذ خمسين عاماً.

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