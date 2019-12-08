السعودي عبد الله عطيف يحصد لقب افضل لاعب في 'خليجي 24'

رياضة 2019-12-08 | 19:29 725 مشاهدة اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي الـ24 المقامة في قطر، لاعب وسط المنتخب السعودي عبد الله عطيف، كأفضل لاعب في البطولة. ونجح اللاعب الاماراتي علي مبخوت، ان يخطف لقب هداف البطولة برصيد 5 اهدف، سجلها في ثلاث مباريات فقط. وتوج المنتخب البحريني بلقب كأس الخليج للمرة الاولى في تأريخه بعدما تغلب على نظيره السعودي بهدف دون رد في المباراة النهائية.



وكان المنتخب الوطني قد وصل الى دور نصف النهائي، لكنه غادر البطولة بخسارته امامالبطل البحرين بركلات الترجيح.

وكان المنتخب الوطني قد وصل الى دور نصف النهائي، لكنه غادر البطولة بخسارته امامالبطل البحرين بركلات الترجيح. المحرر: محمد خليل

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