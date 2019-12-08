شدد صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، أنه لا يصلح فرض شعار "ماكو وطن ماكو دوام" على الأطفال، فيما اعتبر دوام طلاب الابتدائية في مدارسهم بانه "نصر للثوار".
وقال العراقي في منشور على صفحته في "الفيسبوك" واطلعت عليه الخليج 365، إن "ذهاب طلاب الابتدائية حصراً إلى مدارسهم لا أظنه يعارض الثورة الإصلاحية.. فتعليمهم إصلاح وخروجهم في التظاهرات غير مطلوب وقد بينوا تأييدهم للثورة سابقاً.. فإن لم يكن ذهابهم خطراً عليهم فأنني اتمنى ان يذهبوا.. ولا سيما ان شعار (ماكو وطن ماكو دوام) لا يصلح ان يفرض على الأطفال فهم نواة الوطن وهم ازهار الوطن".
وأضاف :"فلنحاول ان يكون الأسبوع المقبل بداية لرجوعهم لاحضان العلم، الا ان المشكلة تكمن في امرين: الأول: أن بعض الطلاب قد سعدوا بتعطيل الدوام، والثاني :في أن العملية التربوية والتعليمية تحتاج إلى إصلاح كبير فالفساد فيها عمّ وشمل حتى بعض الطلاب.. وهذا لا يشمل طلاب المرحلة الابتدائية أكيداً".
وأوضح العراقي، :"اني اعتبر دوامهم في مدارسهم نصر للثوار فهم جنود العلم وحماة الأطفال".
وأضاف :"فلنحاول ان يكون الأسبوع المقبل بداية لرجوعهم لاحضان العلم، الا ان المشكلة تكمن في امرين: الأول: أن بعض الطلاب قد سعدوا بتعطيل الدوام، والثاني :في أن العملية التربوية والتعليمية تحتاج إلى إصلاح كبير فالفساد فيها عمّ وشمل حتى بعض الطلاب.. وهذا لا يشمل طلاب المرحلة الابتدائية أكيداً".
وأوضح العراقي، :"اني اعتبر دوامهم في مدارسهم نصر للثوار فهم جنود العلم وحماة الأطفال".
كانت هذه تفاصيل خبر مقرب من الصدر: شعار ماكو وطن ماكو دوام لا يصلح فرضه على الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.