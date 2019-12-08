مقرب من الصدر: شعار ماكو وطن ماكو دوام لا يصلح فرضه على الأطفال

وقال العراقي في منشور على صفحته في "الفيسبوك" واطلعت عليه الخليج 365، إن "ذهاب طلاب الابتدائية حصراً إلى مدارسهم لا أظنه يعارض الثورة الإصلاحية.. فتعليمهم إصلاح وخروجهم في التظاهرات غير مطلوب وقد بينوا تأييدهم للثورة سابقاً.. فإن لم يكن ذهابهم خطراً عليهم فأنني اتمنى ان يذهبوا.. ولا سيما ان شعار (ماكو وطن ماكو دوام) لا يصلح ان يفرض على الأطفال فهم نواة الوطن وهم ازهار الوطن".وأضاف :"فلنحاول ان يكون الأسبوع المقبل بداية لرجوعهم لاحضان العلم، الا ان المشكلة تكمن في امرين: الأول: أن بعض الطلاب قد سعدوا بتعطيل الدوام، والثاني :في أن العملية التربوية والتعليمية تحتاج إلى إصلاح كبير فالفساد فيها عمّ وشمل حتى بعض الطلاب.. وهذا لا يشمل طلاب المرحلة الابتدائية أكيداً".

وأوضح العراقي، :"اني اعتبر دوامهم في مدارسهم نصر للثوار فهم جنود العلم وحماة الأطفال".

