اندلاع حريق داخل قاعة للاعراس في النجف

افاد مصدر امني، الاحد، باندلاع حريق داخل قاعة للاعراس شرقي النجف.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، مساء اليوم، في قاعه أعراس شرقي النجف"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.