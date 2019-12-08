مدرب الشرطة: نمتلك ما يؤهلنا لمنافسة الشباب السعودي

2019-12-08 | 18:40
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اكد مدرب نادي الشرطة، الصربي الكسندر اليتش، الاحد، انه يمتلك ما يؤهله لمنافسة فريق الشباب السعودي في دور الـ8 من كأس محمد السادس "البطولة العربية للاندية الابطال".
وسيتواجه الفريقان ذهاباً وإياباً في 23 كانون الاول الجاري و21 كانون الثاني المقبل في الرياض والمنامة.
وقال اليتش في تصريح نشره الموقع الرسمي للنادي، "نمتلك الأدوات المؤثرة لمنافسة الشباب السعودي والعبور إلى الدور القادم من الأندية العربية".
ويواصل الشرطة تدريباته اليومية التي تتخلل مباريات ودية استعداداً لمواجهة الشباب، خاصة بعد توقف الدوري الممتاز بسبب الاحداث والتظاهرات التي تشهدها البلاد.
وقال اليتش في تصريح نشره الموقع الرسمي للنادي، "نمتلك الأدوات المؤثرة لمنافسة الشباب السعودي والعبور إلى الدور القادم من الأندية العربية".
ويواصل الشرطة تدريباته اليومية التي تتخلل مباريات ودية استعداداً لمواجهة الشباب، خاصة بعد توقف الدوري الممتاز بسبب الاحداث والتظاهرات التي تشهدها البلاد.
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