الحكم على مدير جنسية وجوازات الديوانية خمس سنوات وشهر بتهمة الرشوة

أعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان، الأحد، عن إصدار حكم بحق مدير جنسية وجوازات الديوانية بالسجن خمس سنوات وشهر بتهمة الرشوة. وقال الشعلان في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم إصدار حكم على مدير جنسية وجوازات الديوانية خمس سنوات وشهر بتهمة الرشوة". وكان محافظ الديوانية قد قرر في وقت سابق من، اليوم الأحد، إعفاء مدراء الضريبة والتسجيل العقاري والبيئة والماء.



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