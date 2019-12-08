سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا يطالبون عبد المهدي بضمان حماية المتظاهرين

طالب سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الاحد، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المستقيل بضمان حماية المتظاهرين واجراء التحقيقات اللازمة بصورة عاجلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل.

وجاء في بيان نشرته السفارة الفرنسية على موقعها في "تويتر" وتابعته الخليج 365، إن "سفراء بريطانيا، فرنسا، وألمانيا التقوا اليوم مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي".

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وأضاف البيان أن "السفراء ادانوا قتل المتظاهرين العراقيين السلميين الحاصل منذ الأول من تشرين الأول، بضمنهم قتل خمسة وعشرون متظاهرا في بغداد يوم الجمعة الماضية"، مطالبين "رئيس الوزراء، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، ولحين تسلم رئيس وزراء جديد لهذا المنصب، بضمان حماية المتظاهرين واجراء التحقيقات اللازمة بصورة عاجلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل".

وأكد السفراء بحسب البيان على "عدم السماح لأي فصيل مسلح للعمل خارج سيطرة الدولة"، كما حثوا "السفراء الحكومة العراقية على ضمان تنفيذ القرار الذي اتخذته حديثا بإعطاء أوامر لقوات الحشد الشعبي بعدم التواجد قرب مواقع الاحتجاج، وأيضا بمحاسبة أولئك الذين يخرقون هذا القرار".