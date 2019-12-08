نائب يكشف أسباب انهاء تكليف قائد عمليات بغداد

كشف النائب عن محافظة بغداد علاء الربيعي، الاحد، عن أسباب إنهاء تكليف قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، فيما اعتبر إنهاء التكليف بأنه جاء نتيجة لعدم رضوخه لضغوط بعض الفصائل والجهات السياسية التي حاولت الضغط عليه باتجاه قمع المتظاهريين السلميين واستخدام القوة ضدهم. وقال الربيعي في حديث لـ الخليج 365، إن "المحمداوي ونتيجة لمواقفه بعدم الرضوخ للضغوط التي مارستها بعض الجهات السياسية والمليشيات والفصائل المسلحة تجاهه بغية قمع التظاهرات السلمية وفضها بالقوة فقد تم اعفاءه من منصبه وتكليف اللواء عبد الحسين التميمي للقيام بمهام قيادة عمليات بغداد".



وأضاف، اننا "بالوقت الذي نحمل فيه القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن سلامة المتظاهرين، فاننا ندعو الفريق الركن قيس المحمداوي لقطع اجازته والعودة لممارسة مهامة في قيادة العمليات على اعتبار انه من الشخصيات المهنية والقوية والوطنية والتي نحتاج لتواجدها لمسك ملف الامن في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها البلد عموما والعاصمة خصوصاً".



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