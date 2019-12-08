إدانات واسعة لتعذيب مليشيا السراج طيارا ليبيا

أدانت هيئات ومنظمات ليبية تعذيب العناصر الإرهابية المسلحة التابعة لحكومة السراج طيارا بالجيش الليبي، سقطت طائرته في مدينة الزاوية، غرب طرابلس.



واستنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تعامل المليشيات الإرهابية السيئ مع اللواء طيار عامر الجقم، الذي وقع أسيرا لديها عقب سقوط طائرته المقاتلة في الزاوية خلال تنفيذ مهام عسكرية.

ودعت المنظمة كل أطراف النزاع إلى احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، كما أكدت أهمية التعامل اللائق مع ضحايا النزاعات المسلحة.

وطالبت المنظمات الدولية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتحمل مسؤولية حماية ضحايا الحرب.



وقالت المنظمة إنها تواصلت مع عدد من الأطراف لتذكيرهم بواجباتهم الإنسانية حول ضحايا النزاعات المسلحة، بمن فيهم اللواء الطيار عامر الجقم.

وحملت المنظمة حكومة السراج، غير الدستورية، مسؤولية سلامة اللواء الجقم، كما طالبت بسرعة التحرك لحمايته من التعذيب والمعاملة السيئة على أيدي عناصر المليشيات المسلحة في الزاوية.

وسقطت بعد ظهر أمس السبت طائرة تابعة للقوات المسلحة الليبية من طراز "ميج 23"، جنوب مدينة الزاوية جراء خلل فني.

ونشرت المجموعات الإرهابية المسلحة صورا ومقاطع فيديو للواء طيار عامر الجقم، بثت على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين أنه بحالة صحية جيدة لكنه تعرض للتعذيب.





وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة استنكار واسعة بين الليبيين للمعاملة السيئة التي تلقها اللواء طيار "الجقم" على أيدي إرهابيي السراج.

وقال بعض رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن الجيش الليبي يعامل الأسرى باحترام وفقا للقانون الدولي.

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وقارن عدد من الليبيين بين سقوط طائرة تابعة للجيش بقائدها الليبي وبين طائرة تابعة لحكومة السراج ومليشياته وقائدها الأجنبي المرتزق، الذي تلقى العلاج من قبل الجيش، ولم يتعرض للتعذيب.





من جانبه، قال الفريق صقر الجروشي، رئيس أركان القوات الجوية بالجيش العربي الليبي، إن الطيار اللواء عامر الجقم، الذي سقطت طائرته موجود في مكان آمن، حسب تأكيدات أعيان الزاوية.

وأكد الجروشي أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر يشرف شخصيا على سلامة وحياة اللواء البطل، حيث أجرى بالأمس واليوم العديد من الاتصالات لضمان سلامته.

وتابع، في تصريح لإذاعة محلية، أن رفاق الطيار على أهبة الاستعداد لتنفيذ الأوامر، وقد أصدرت الأوامر بنقل كل طائرات السلاح الجو والذخائر لقاعدة الوطية الجوية.

كما شدد على أن الرد سيكون قاسيا، وأن مقرات إرهابيي السراج ستكون الهدف الأول لطائرات الجيش الوطني الليبي.

وحذر الفريق الجروشي إرهابيي السراج من المساس بسلامة اللواء الجقم، محملا رئيس المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين صالح رجب المسماري، مسؤولية سلامة اللواء "الجقم".

كما دعا جميع القبائل الليبية لإصدار بيانات ترفض التعامل السيئ غير الإنساني الذي تلقاه على أيدي إرهابيي السراج.

وحذر من رد الفعل العنيف في حال تعرضت حياة "الجقم" للخطر.

ودعا رجب المسماري الجيش الليبي لمواصلة استهداف البؤر الإرهابية في طرابلس والزاوية، والقضاء على إرهابيي السراج.

كما أدانت الحكومة المؤقتة المعاملة غير الإنسانية القاسية التي تلقاها اللواء الجقم العرفي، وقالت في بيان إنها توضح أيديولوجيا الجماعات المسلحة، كما أنها دليل إضافي على وحشية وهمجية هذه الجماعات المسلحة التي يحاول البعض تسويقها على أنها جيش نظامي محترف.

وأكدت أن أفعال هذه الجماعات المنافية للقوانين والشرائع تؤكد أنها “مليشيات مسلحة” لا تراعي القانون الدولي الإنساني في معاملة أسرى الحرب أو الاتفاقيات الدولية بالخصوص.