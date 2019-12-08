إحصائية رسمية: زيادة عدد السجناء في تركيا 14% خلال عام

ارتفع عدد السجناء في تركيا بنسبة 14% أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.



جاء ذلك حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار" المعارضة، الأحد، نقلا عن أرقام صادرة عن معهد الإحصاء التركي (حكومي) حول أعداد المسجونين.

وأكدت الأرقام المذكورة أن عدد السجناء الأتراك بلغ 264 ألفا و842 سجينا، بزيادة قدرها 14% عن عام 2017.

وأشار معهد الإحصاء التركي إلى أن 78.9% من السجناء صادرة بحقهم أحكام، و21.1% على ذمة التحقيقات.

وشكل الذكور من الصادرة بحقهم أحكام 96.1%، بينما شكلت الإناث 3.9%

ومقارنة مع عام 2013، كانت السجون التركية تضم 188 سجينا من بين كل 100 ألف تركي بالمتوسط، لكن الرقم ارتفع في عام 2018 ليصبح 323 بين كل 100 ألف.

وذكر المصدر أن أغلب السجناء من اللصوص، وأن نسبتهم تبلغ نحو 79%، أما مرتكبو جرائم القتل فنسبتهم نحو 4%.

وتقارب نسبة الـ17% المتبقية -41 ألفا-، وهم عدد السجناء المعتقلين بجرائم سياسية في تركيا، منذ مسرحية الانقلاب التي وقعت منتصف عام 2016، وسط تقارير تؤكد أن عدد المتهمين بالمشاركة بلغ 50 ألفا.

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كما أشارت البيانات إلى ارتفاع أعداد الأطفال المسجونين (بين عمري 12-17 عاما) بنسبة 23% خلال الفترة ذاتها.





وتعتبر تركيا بذلك ثاني أكثر دولة بها سجناء من بين 36 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأصبحت السجون التركية مكتظة بالأمهات والحوامل والأطفال، حيث أشارت تقارير حقوقية سابقة إلى أنه يوجد 17 ألف أمًّ و700 طفل داخل السجون التركية.

وتشير إدارة مصلحة السجون التابعة لوزارة العدل إلى وصول عدد السجون لـ396 ابتداء من مارس/آذار عام 2019، من بينها 75 سجنا مكشوفا، و313 سجنا مغطى، و9 سجون نسائية مغطاة، و8 سجون نسائية مكشوفة، و7 سجون مغطاة للأطفال، و5 إصلاحيات.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه السجون ما يقرب من 220 ألف سجين.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشف مركز ستوكهولم للحريات عن إحصائيات صادمة بشأن عدد الأشخاص القابعين في السجون التركية، كما سلط الضوء على المعاناة التي يعيشونها خلف القضبان.

وأوضح المركز، نقلا عن إحصائيات أصدرتها وزارة العدل التركية، أن 260,144 شخص مسجونون في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن السجون التركية البالغ عددها 385 تشهد اكتظاظا كبيرا.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن هناك "حمولة زائدة" تقدر بعشرات الآلاف من النزلاء، مما يؤدي إلى تقلص المساحة المخصصة لكل سجين، مما يعد انتهاكا لحقوق السجناء التي يكفلها القانون.

ولاستيعاب العدد الكبير من السجناء، تخطط تركيا لإنشاء 193 سجنا جديدا خلال الأعوام الخمسة المقبلة، كما يجري حاليا إنشاء 126 سجنا.