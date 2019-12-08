تركيا تشن حملة اعتقالات خلال تظاهرة مناصرة للمرأة

شنت الشرطة التركية في إسطنبول حملة اعتقالات خلال احتجاج مناهض للعنف ضد المرأة، الأحد، حسب ما قالت منصة كادين ميكليسلي.

وقالت المنصة المحلية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، على حسابها على "تويتر"، إن الاعتقالات شملت زعيمة الحركة النسائية التي ترفع شعار "سنوقف نهج قتل المرأة".

وأضافت المنصة أن الشرطة التركية قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرة، التي تندد بالعنف ضد المرأة في تركيا.

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على "تويتر" قوات الشرطة وهي تحاول تفريق المحتجين، حيث حاولت السيدات تنظيم رقصة احتجاجية تعرف باسم "مغتصب في طريقك"، وهي أغنية احتجاجية مع رقصة مصممة أصلها تشيلي.

Advertisements

وكانت منظمة حقوقية تركية كشفت عن فقد 53 امرأة حياتهن خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، لتكون هذه أعلى حصيلة شهرية لجرائم العنف ضد المرأة في البلاد.

التقرير أصدرته منظمة "سنوقف قتل النساء" الحقوقية غير الحكومية، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" المعارضة.





ووفق التقرير، فإن 36 حالة من هذه الحالات تم تحديد مرتكبيها، حيث قُتلت 19 امرأة على أيدي أزواجهن سواء الحاليين أو السابقين، فيما قٌتلت 6 أخريات على أيدي أقربائهن، و5 على يد أصدقائهن، و3 على أيدي أبنائهن، و2 على أيدي أشقائهن، وواحدة على يد شخص مجهول الهوية، ولم يتم تحديد مرتكبي جرائم القتل الـ17 الباقية، حيث قيدت ضد مجهول.

وأفاد التقرير بأن امرأتين قُتلتا بذريعة "أسباب مالية"، و9 بسبب الرغبة في الطلاق أو رفض لم الشمل أو رفض شخص ما، فيما تعذر تحديد سبب 31 من عمليات القتل، في حين تم تسجيل 11 من عمليات القتل على أنها "حالات وفاة مشبوهة".

وبحالات القتل التي شهدها شهر سبتمبر/أيلول، بلغ إجمالي عدد النساء اللائي قُتلن في تركيا منذ بداية 2019 نحو 347 امرأة.

وفي عام 2018، كان عدد النساء اللائي فقدن حياتهن 440، حسب تقرير المنظمة الحقوقية، ووفقاً لمنظمة "فيمينيسيد" الحقوقية فإن قرابة 409 سيدات قتلن، نتيجة تعرضهن للعنف في تركيا خلال عام 2017.