وزير الخارجية السعودي والسفير الإماراتي يستعرضان تعزيز العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، الأحد، السفير الإماراتي لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وجرى خلال الاستقبال الذي تم في ديوان وزارة الخارجية السعودية بالرياض، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.



