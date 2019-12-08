شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: كوريا الشمالية قد تخسر "كل شيء" بسبب عدوانيتها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 الخليج 365 حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، كوريا الشمالية بأنها قد "تخسر كل شيء" بسبب عدوانيتها تجاه الولايات المتحدة بعد إعلانها عن تجربة أسلحة جديدة.

وعقب إعلان بيونغ يانغ إجراء تجربة "هامة جداً" في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الاصطناعية، ترامب على تويتر: "كيم جونغ أون ذكي جداً ولديه الكثير الذي يمكن أن يخسره، بل وكل شيء في الحقيقة، إذا تصرف بطريقة عدوانية".

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