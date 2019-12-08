حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" تدخل شرق المتوسط متجهة إلى الخليج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 ديسمبر 2019 الخليج 365 أظهرت بيانات لأقمار اصطناعية أوروبية أن مجموعة سفن ضاربة أمريكية بقيادة حاملة الطائرات "هاري ترومان" دخلت مياه شرق المتوسط متجهة للخليج لتحل مكان الحاملة "إبراهام لينكولن".

وتضم المجموعة ما عدا "هاري تررومان"، طرادة القذائف "نورماندي" وعددا من المدمرات بينها المدمرة الصاروخية "روس"، وغواصة نووية هجومية.

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