شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قتلى بغارات على شرق سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

لقي خمسة عناصر من قوات موالية لإيران مصرعهم جراء غارات وقعت ليلاً في شرق سورية، وفق ما أفاد اليوم (الأحد) المرصد السوري لحقوق الإنسان، دون أن يتمكن من تحديد الجهة المنفذة للغارات.

Advertisements

واستهدفت الضربات في وقت متأخر «مواقع للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها» في ريف دير الزور الشرقي عند أطراف مدينة البوكمال الحدودية مع العراق.

وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس «قتل ما لا يقل عن 5 مقاتلين أجانب من الجنسيات غير السورية»، بدون أن يكون في مقدوره تحديد جنسياتهم.

وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية داعمة لقوات النظام السوري في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصاً بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين.