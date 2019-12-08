شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: كوريا الشمالية ستخسر «كل شيء» بسبب أعمالها العدوانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأحد) كوريا الشمالية بأنها قد «تخسر كل شيء» بسبب عدوانيتها تجاه الولايات المتحدة بعد إعلانها عن تجربة أسلحة جديدة.

وعقب إعلان بيونغ يانغ إجراء تجربة «هامة جداً» في موقع سوهي لإطلاق الأقمار الاصطناعية، كتب ترمب على تويتر «كيم جونغ أون ذكي جداً ولديه الكثير الذي يمكن أن يخسره، بل وكل شيء في الحقيقة، إذا تصرف بطريقة عدوانية».