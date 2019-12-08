السعودية تنهي معاناة آلاف اليمنيين وتزيل آثار إعصار بافان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أنهت السعودية ممثلة في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن معاناة الآلاف من أبناء أرخبيل سقطري، وتدخلت بقوة لإزالة آثار وتداعيات إعصار «بافان» القوي الذي ضرب المحافظة.

وثمن رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، الجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إعادة فتح الطرقات الرئيسة المتضررة من السيول المتدفقة جراء العاصفة الإعصارية «بافان»، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مضاعفة الجهود واستمرار رفع درجة الجاهزية.

ووجه باعتماد معدات وحدة شق للطوارئ وحصر الأضرار، إضافة إلى اعتماد مبلغ طارئ للسلطة المحلية، مؤكدا أن الحكومة وبتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي ستوفر كل الإمكانات اللازمة للسلطة المحلية في سقطرى من أجل معالجة آثار الدمار الناجم عن الأعاصير.

واطلع الدكتور معين عبدالملك، خلال اتصال هاتفي أجراه بمحافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، حول الأعمال العاجلة التي تم تنفيذها بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لفتح الطرقات الرئيسة المتضررة جراء تدفق سيول الأمطار خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن الأعمال تتواصل لتسيير حركة المركبات وتسهيل تنقل المواطنين في سقطرى وضمان سلامتهم، منوها بالجهود التي يبذلها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في إعادة الطرقات إلى وضعها الطبيعي.

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وأكد مصدر محلي بسقطرى في اتصال هاتفي لـ»مكة» أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ عمليات فتح وشق عدد من الطرقات الرئيسة المتضررة جراء ما أعقبته الحالة المدارية «بافان»، وبذل جهودا حثيثة لدعم السلطة المحلية بأرخبيل سقطرى لضمان سلامة أهالي المناطق المتضررة، وتسهيل حركة تنقل الأهالي داخل سقطرى وأعاد فتح عدد من من الطرق الرئيسة التي انقطعت عقب انهيارات طينية محدودة تسببت بإعاقة حركة السير في منطقة «حيبق».

وثمن محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس دور السعودية المهم من خلال سرعة الاستجابة وفتح الطرق الرئيسة للعاصمة حديبو.

وأدت عاصفة «بافان» التي تضرب محافظة سقطرى (شرقي اليمن)، لليوم الخامس على التوالي إلى تهدم عدد من المنازل وإصابة مواطنين، وأكد وزير الثروة السمكية فهد كفاين، أن سقطرى تشهد أمطارا غزيرة وسيولا، ارتفعت شدتها منذ 24 ساعة، مشيرا إلى أن أضرارا كبيرة لحقت بشبكة الطرق والمنازل والمنشآت الخدماتية، جراء السيول الكبيرة والانهيارات الصخرية، وأن العديد من منازل المواطنين تهدمت، وحدثت خسائر كبيرة بالمزارع والثروة الحيوانية والأملاك.

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