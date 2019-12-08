شراكة عربية أممية لمنع العنف ضد المرأة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت جامعة الدول العربية الالتزام المشترك والشراكة القوية مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم الناجيات من العنف في المنطقة في اجتماع موسع.

وأفاد بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة أمس، أن الفعاليات العالمية من أجل إنهاء العنف ضد المرأة والفتيات ما زالت قائمة، وعلى وجه الخصوص حملة «الستة عشر يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي»، والتي تتخذ من «لون العالم برتقاليا» شعارا لها.