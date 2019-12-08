رئيس المكتب السياسي لحماس في تركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن مسؤول في حركة حماس أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وصل أمس تركيا في ثاني محطات جولته الخارجية التي استهلها بمصر.
ونشر عضو المكتب السياسي لحماس مسؤول العلاقات الوطنية فيها حسام بدران على حسابه في فيس بوك صورا تجمعه بهنية وعدد من أعضاء المكتب السياسي وقادة حماس التقطت في تركيا.
واستهل هنية جولته الخارجية الاثنين الماضي بزيارة القاهرة ولقاء مسؤولين مصريين، وقيادة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة.
وهذه أول زيارة خارجية يجريها هنية منذ انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحماس عام 2017، باستثناء زياراته لمصر.
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