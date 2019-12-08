المبعوث الأممي: حفتر يقترب من إحكام قبضته على طرابلس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما
أكد المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي يقترب من إحكام القبضة على طرابلس وربما تحقيق انتصار كبير، وذلك بفضل الدعم الروسي له.
وقال في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» نشرتها أمس: «منذ انضم الروس لقوات حفتر اكتسبت العملية ضد طرابلس قوة، وخلال الأيام العشرة الماضية انتقلت الحرب إلى المناطق الحضرية بالعاصمة، ولا أستبعد مأزقا جديدا أو تقدما ساحقا».
وحذر من أنه «إذا ما استمر الأمر على هذا المنوال، فإنه سيكون هناك المزيد من الضحايا والنازحين والمعاناة في صفوف المدنيين».
وتواجد سلامة في روما للمشاركة في أعمال منتدى المتوسط لـ 2019، وتحول الصراع في ليبيا بين الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس، وبين الحكومة المدعومة من حفتر ومقرها طبرق بشرق البلاد، إلى حرب بالوكالة بين قوى خارجية.
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