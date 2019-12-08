النشرة: ترجيح تأجيل الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة الى موعد آخر

رجحت معلومات لـ"النشرة" ان تتأجّل الاستشارات النيابية غدا في قصر بعبدا تمهيدا لتكليف رئيس الحكومة العتيد، بعد اتصالات عديدة تلقّاها رئيس الجمهورية ميشال عون في هذا الخصوص.
تجدر الإشارة الى أن سمير الخطيب والذي كان اتفق عليه لترؤس الحكومة المقبلة اعتذر عن مهمة التكليف بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبناني عبد اللطيف دريان، ليصبح بذلك الشخص الثالث المعلن الذي ينطبق عليه الإسم المحروق، كما فعل رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري بمن وافق على اسمه سابقا وعاد ليتراجع عنه فيما بعد.
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