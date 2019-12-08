النشرة: ترجيح تأجيل الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة الى موعد آخر

رجحت معلومات لـ"النشرة" ان تتأجّل ​الاستشارات النيابية​ غدا في ​قصر بعبدا​ تمهيدا لتكليف رئيس ​الحكومة​ العتيد، بعد اتصالات عديدة تلقّاها ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في هذا الخصوص.

تجدر الإشارة الى أن ​سمير الخطيب​ والذي كان اتفق عليه لترؤس الحكومة المقبلة اعتذر عن مهمة التكليف بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبناني ​عبد اللطيف دريان​، ليصبح بذلك الشخص الثالث المعلن الذي ينطبق عليه الإسم المحروق، كما فعل رئيس الحكومة المستقيل ​سعد الحريري​ بمن وافق على اسمه سابقا وعاد ليتراجع عنه فيما بعد.