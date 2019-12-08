جنبلاط: ادين حملة التشهير التي تعرض لها الخطيب من قبل خفافيش الليل

ادان رئيس "حزب ​التقدمي الاشتراكي​" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "بشدة حملة التشهير التي تعرض اليها الأستاذ ​سمير الخطيب​ من قبل خفافيش الليل الطارئين على ال​سياسة​ والمخربين".

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