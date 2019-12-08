اعلن وزير الاقتصاد في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​منصور بطيش​ ، في حديث تلفزيوني، عن "وجود غش لدرجة الوقاحة من بعض التجار وهناك ضرورة لعودة سلم القيم والتكافل الاجتماعي"، مشيراً الى "وجود مسؤولية على اللبنانيين بشراء منتوجاتنا لتشجيع قطاعاتنا الوطنية"، موضحاً انه "لا يخصع لا للترغيب ولا للترهيب ولن يسمح برفع سعر ربطة الخبز ولا بتخفيض وزنها وكلفتها لا تتجاوز الالف ليرة بالحد الاقصى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطيش: هناك غش لدرجة الوقاحة من بعض التجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.