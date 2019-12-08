رجل اعمال من اصل لبناني أهدى اسرائيل مقتنيات هتلر والتقى رئيسها

استقبل الرئيس ال​إسرائيل​ي رؤوفين رفلين رجل الأعمال السويسري من أصل لبناني عبد الله ​شاتيلا​، الذي اشترى مقتنيات الزعيم الألماني النازي ​أدولف هتلر​ قبل أسبوعين، وتبرع بها لإسرائيل.

وشكر رفلين شاتيلا على "هذا العمل الهام"، وأكد أن "مساهمته هذه عظيمة للغاية خاصة وأنها تأتي في وقت يحاول فيه البعض إنكار الحقائق التاريخية".

وأكد رفلين، أن "عبد الله شاتيلا وبعمله هذا بعث رسالة واضحة للعالم أجمع تبين كيف يجب أن نكافح عمليات الكراهية والتحريض ضد الآخرين".

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