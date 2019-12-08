رفع الزينة وإضاءة شجرة الميلاد وبازليك وبرج العذراء في مغدوشة

ارتدت ​بلدة مغدوشة​، وخصوصا ​سيدة المنطرة​ فيها التي أصبحت على خارطة ​السياحة الدينية​ العالمية، حلة عيدي الميلاد ورأس السنة، حيث رفعت الزينة في البلدة، وأضيئت ​شجرة الميلاد​ الكبيرة أمام ​كنيسة السيدة​، وكذلك بازليك وبرج ​العذراء​ بأنوار خلابة، وذلك في حضور أبناء البلدة وحشود من أبناء البلدات المجاورة.

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