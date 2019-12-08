انطلقت مسيرة دراجات نارية، من منطقة ​الطريق الجديدة​ باتجاه ​دار الفتوى​، حيث أعلن المشاركون فيها "تأييدهم ودعمهم لموقف مفتي ​الجمهورية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ ورئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​".

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كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرة أمام دار الفتوى مؤيدة لموقف دريان وللحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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