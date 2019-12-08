أكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن ما حصل اليوم يُظهر ان البلد هو الهم الاخير لهم، مشيرا الى أنكم "ضحكتم على الناس والناس لم يعد لديها ما تأكله وانتم تلعبون".
وأضاف في مؤتمر صحافي بعد اجتماع كتلة "الكتائب": "ما عشناه اليوم هو قمة الاستخفاف بالناس والبلد والوضع الاقتصادي الذي نعيشه، وبقدر ما سعدنا بفشل طبختكم، بقدر ما نسأل أنفسنا "انتم ماذا"؟.
وقال: "يمكنكم الاستمرار باللعبة القديمة او اللجوء الى منطق جديد وتكليف شخص جدير بتشكيل الحكومة بعيدا عن المحاصصة".
نحن سنتوجه الى الاستشارات في بعبدا لأن الطبخة فشلت. وقال: "اوعى تأجلوا الاستحقاق، لأنه عندها سنكون امام منطق يقول يا إما الاستحقاق يكون معلّبا يا ما بيصير الاستحقاق"، مشيرا الى أننا نريد رئيسا مستقلا حياديا قادرا ولدينا أسماء، ولذلك نسمي نواف سلام، الذي لم نتواصل معه ولا نعلم رغبته ولكنه يؤمن المواصفات التي نطالب بها.
كانت هذه تفاصيل خبر الجميل: نسمي نواف سلام لتشكيل الحكومة لأنه يؤمن المواصفات التي نطالب بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.