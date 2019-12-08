الجميل: نسمي نواف سلام لتشكيل الحكومة لأنه يؤمن المواصفات التي نطالب بها

أكد رئيس ​حزب الكتائب​ ​سامي الجميل​ أن ما حصل اليوم يُظهر ان البلد هو الهم الاخير لهم، مشيرا الى أنكم "ضحكتم على الناس والناس لم يعد لديها ما تأكله وانتم تلعبون".

وأضاف في ​مؤتمر​ صحافي بعد اجتماع كتلة "الكتائب": "ما عشناه اليوم هو قمة الاستخفاف بالناس والبلد و​الوضع الاقتصادي​ الذي نعيشه، وبقدر ما سعدنا بفشل طبختكم، بقدر ما نسأل أنفسنا "انتم ماذا"؟.

وقال: "يمكنكم الاستمرار باللعبة القديمة او اللجوء الى منطق جديد وتكليف شخص جدير ب​تشكيل الحكومة​ بعيدا عن ​المحاصصة​".

نحن سنتوجه الى الاستشارات في ​بعبدا​ لأن الطبخة فشلت. وقال: "اوعى تأجلوا الاستحقاق، لأنه عندها سنكون امام منطق يقول يا إما الاستحقاق يكون معلّبا يا ما بيصير الاستحقاق"، مشيرا الى أننا نريد رئيسا مستقلا حياديا قادرا ولدينا أسماء، ولذلك نسمي ​نواف سلام​، الذي لم نتواصل معه ولا نعلم رغبته ولكنه يؤمن المواصفات التي نطالب بها.