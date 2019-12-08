اعلن عضو "​التقدمي الاشتراكي​" النائب ​تيمور جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "وبعد إنتهاك ​الدستور​ ومخالفة الأسس المتّبعة في تأليف الحكومات من خلال إستشارات جانبية مريبة شكلت نكسةً حقيقية تتعارض مع الأصول ولا تقيم وزناً لإحترام المؤسسات ودورها ، فإن ​اللقاء الديمقراطي​ يمتنع عن المشاركة في الإستشارات النيابية المقررة غداً ".

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كانت هذه تفاصيل خبر تيمور جنبلاط: التقدمي الاشتراكي لن يشارك غداً بالاستشارات النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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