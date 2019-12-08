قسد: خلايا "داعش" النائمة نشطت مع الهجوم التركي

أكدت "​قوات سوريا الديمقراطية​" "قسد"، أن "خلايا ​تنظيم داعش الإرهابي​ النائمة قد نشطت، مع بدء هجوم ​الجيش التركي​ على منطقة الحدود بين ​تركيا​ وسوريا"،مشيرةً الى ان "الخلايا النائمة لداعش، نفذت تفجيرا في ​دير الزور​ أسفر عن مقتل 4 ​مدنيين​".

وفي بيان لها، لفتت قسد الى ان "الجيش التركي والفصائل الموالية له، استهدف قرية أم الشفعة بالأسلحة الثقيلة، وتعرضت المناطق السكنية لأضرار كبيرة جراء قصف استمر لساعات متواصلة وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة في سماء المنطقة".