وزارة الدفاع الافغانية: مقتل 25 مسلحا من طالبان

أعلنت ​وزارة الدفاع الأفغانية​، في بيان لها، أن "قواتها قتلت 25 مسلحا من ​حركة طالبان​، خلال عمليتين أمنيتين في ولاية زابل وولاية أوروزغان جنوب البلاد"، مشيرة الى أن "العملیة بدأت في ترینكوت، ونفذت بدعم من ​القوات​ الخاصة وخلالها سيطرت القوات الحكومية على أربعة من معاقل طالبان وغنمت كمية من الأسلحة وبعض المركبات".

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