متظاهرون يطالبون زيلينسكي بعدم الرضوخ لموسكو









اسماء السيد - كييف: طالب نحو خمسة آلاف متظاهر الاحد في كييف الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم الرضوخ لضغوط موسكو عشية لقائه فلاديمير بوتين في إطار قمة حول النزاع الاوكراني في باريس.

ولبى المتظاهرون خصوصا دعوة حزب الرئيس السابق بترو بوروشنكو، وتجمعوا في وسط العاصمة الاوكرانية تحت شعار "خطوط حمر لزيلينسكي".

وشارك في التظاهرة ايضا ناشطون في حزب سفوبودا اليميني المتطرف، ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها "لا للاستسلام" و"الغاز الروسي - حبل حول العنق".

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وقالت آنا نيليتسكا (47 عاما) التي جاءت من منطقة زابوريجيا (جنوب شرق) لفرانس برس "اخشى نتائج (القمة). لا انتظر شيئا حسنا من رئيسنا لانه شخص ضعيف (...) اخشى أن يبيع مصالح الدولة".

واورد المتقاعد اولكسندر زوبتشنكو (61 عاما) "في مقابل الغاز الرخيص الذي يمكن أن تعرضه روسيا، قد يقدم زيلينسكي تنازلات في قضية دونباس ووضعها".

واعلنت الكنيسة الارثوذكسية الاوكرانية التي باتت مستقلة عن كنيسة موسكو، الاحد يوم صلاة "من اجل سلام عادل وانتصار شعبنا ودولتنا".

ويلتقي زيلينسكي وبوتين الاثنين في باريس في أول اجتماع بينهما بفضل وساطة فرنسية المانية لاحياء مفاوضات السلام حول شرق اوكرانيا، حيث اسفرت الحرب بين كييف والانفصاليين الموالين لموسكو عن اكثر من 13 الف قتيل منذ أكثر من خمسة اعوام.