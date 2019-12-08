شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نائبة تركية: إسكان أردوغان يخدم الأغنياء ولا عزاء للفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة، فيديو لـ"سيفدا أردان"، نائبة حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، تؤكد فيه أن مشروعات الإسكان فى عهد أردوغان فى خدمة الأغنياء ولا عزاء لفقراء تركيا.

وقالت نائبة حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، ، خلال الفيديو :"ماذا قلنا منذ البداية؟، جرى إنشاء إدارة تطوير الإسكان من أجل إسكان من ليس له بيتٌ، ولكن النتيجة والنقطة التى وصلنا إليها، هى تحول إدارة تطوير الإسكان إلى مركز للإيجار".

وتابعت نائبة حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض: "إدارة تطوير الإسكان تقيم بيوتًا للأغنياء؛ فى حين تهدم بيوت الفقراء فوق رؤوسهم، وتزيد من غنى الشركات التابعة للموالين للنظام، كيف يمكن أن يكون هذا الثراء؟!، وجزءًا كبيرًا من أعمال إدارة تطوير الإسكان وإنشاءاتها مُنِحَت إلى الشركات التى جرى تأسيسها فى الألفينات، وعندما ننظر لمن تعود تلك الشركات، بالطبع، وكما تخمنون فهى جميعًا شركات تابعة إلى الموالين للنظام".