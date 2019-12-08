شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بحزب الحرية حول التوعية الجماهيرية بالاستحقاقات الانتخابية.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التدريب والتثقيف بحزب الحرية ندوة تثقيفية يوم السبت المقبل بعنوان " دور القيادات الحزبية فى التوعية الجماهيرية بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة". فى تمام الساعة السادسة بمقر أمانة التدريب والتثقيف بالحزب.

وقال المستشار هانى الرفاعى أمين اللجنة التثقيفية بحزب الحرية، فى بيان للحزب، إن هذه الندوة تأتى فى إطار الفعاليات التى أعلن عنها ا لحزب والخاصة بتنظيم العديد من المؤتمرات والندوات التثقيفية والتوعوية للتعريف بالتحديات التى خاضتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وحجم النجاحات التى حققتها.

وأضاف الرفاعى أن الندوة تتطرق أيضا إلى الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتعريف بأهميتها وضرورة المشاركة الإيجابية وتقديم صورة إيجابية عن الدولة المصرية التى تخطو خطوات ناجحة فى المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.