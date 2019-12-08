شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يرفع الجلسة العامة ويدعو للجلسة التالية غدأً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، مع الدعوة لانعقاد الجلسة التالية غدأً الأثنين، لمواصلة مناقشة جدول أعمال البرلمان.

يأتي ذلك بعد الموافقة علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، فى مجموعه، وقرر إرساله إلى مجلس الدولة للمراجعة.

ويقضى مشروع القانون بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.

ووافق البرلمان، علي مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، في مجموعة وإحالته إلي مجلس الدولة للمراجعة.

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كما شهدت الجلسة العامة، تأبين النائب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو المجلس عن دائرة قسم الجيزة، والذي وافته المنية الاسبوع الماضي، أثناء حفل زفاف نجلته في أحد الفنادق الكبرى، و أعلن رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، خلو المقعد البرلماني تمهيداً لإجراء انتخابات تكميليه.

وشن أعضاء مجلس النواب، هجوما حادا من رئيس المجلس وأعضائه على الأوضاع التى آلت إليها مصلحة الشهر العقارى فى مصر، وطالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بتقديم بمشروع فصل تبعية الشهر العقارى عن وزارة العدل، وأن يصبح الشهر العقارى هيئة مستقلة ويتبع وزارة التخطيط، للبرلمان خلال 15 يوما.

وأضاف رئيس البرلمان: "كل من يذهبون للشهر العقارى يتم استخدام أسوأ الطرق معهم حتى لا يعودون مرة أخرى"، "على الحكومة أن تأخذ الموضوع مأخذ الجد وإلا سأضطر إلى تفعيل استجواب لوزير العدل".