شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس النواب يحيل 7 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، إحالة 7 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية، فى مقدمتها مشروع القانون المقدم من النائبة وأكثر من 60 نائبًا (عشر أعضاء مجلس النواب) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد سليم وأكثر من 60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 75 لسنه 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة ) إلى لجنة الشؤون الدستورية، ومشروع القانون المقدم من النائب جمال هندى و60 نائبًا بشأن تعديل القانون رقم 74 لسنه 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، القوى العاملة.

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وشملت الإحالات، مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العلمى و60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنه 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية للهيئات القضائية وذلك إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية، والدفاع والأمن القومي.

وضمت الإحالات، 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب أسامة شرشر و60 نائبا، أولهم بتعديل بعض أحكام قانون سجل المصدرين إلى لجنة مشتركة من الشؤون الاقتصادية والصناعة، والثانى متعلق بتعديل بعض أحكام قانون المرور وذلك إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، وأخيرًا مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للاستعلامات إلى لجنة مشتركة من الإعلام والثقافة، الاتصالات، العلاقات الخارجية، الخطة والموازنة.