روحاني: موازنة إيران تستهدف مواجهة سياسة الضغط الأقصى الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني مسودة موازنة للعام المالي المقبل تستهدف تعويض تأثير سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها واشنطن ضد الجمهورية الإسلامية.

وأفادت اليوم وكالة (بلومبرج) للأنباء بأن العقوبات الأمريكية تسببت في تراجع صادرات إيران النفطية إلى انخفاض قياسي، رغم أن إيران كانت تحصل على القدر الأكبر من مورادها من النقد الأجنبي من صادرات النفط. وقرر المسؤولون في إيران الحصول على زيادة كبيرة من العائدات من الضرائب والرسوم والغرامات لمحاولة تعويض الأموال التي يخسرونها من تراجع العائدات وزيادة التضخم في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "موازنة التحمل ومواجهة العقوبات" والتي تغطي الـ12 شهرا التي تنتهي في مارس 2021، ستكون في حدود 8ر4 كوادريليون ريال (115مليار دولار) بناء على سعر الصرف الثابت التي حددته الحكومة، وحوالي (37 مليار دولار) بناء على سعر الصرف غير المنتظم.

وفي العام الماضي، قبل انتهاء الإعفاءات الأمريكية من العقوبات على واردات النفط الإيرانية، وصلت حصة الحكومة من الموازنة إلى نحو 97 مليار دولار، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية. وذكر مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم وصل إلى 2ر47 بالمئة قي أكتوبر الماضي.