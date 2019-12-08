بالفيديو.. بروتوكول تعاون بين مؤسسة القادة وجامعة الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

وقع رئيس جامعة الوادي الجديد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد شريف وزير مفوض رئيس مؤسسة إعداد القادة للعلوم والتنمية، وذلك لتدريب وإعداد ورفع كفاءة العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين إداريين وأبناء المحافظة.

أكد رئيس جامعة الوادي الجديد، في تصريح لمصراوي، أن البروتوكول سيجرى بموجبه تنفيذ برامج تهدف لإعداد كوادر قيادية إدارية محلية، وكوادر شبابية برلمانية، إضافة إلى حزمة ندوات توعية عن الأمن القومي والتنمية بالمحافظة.

أضاف طنطاوي أن البروتوكول يتضمن تنظيم برامج لتأهيل المرأة الواحاتية بهدف تمكينها ورفع الوعي لديها بالمشاركة السياسية، إضافة إلى برامج التنمية البشرية، لافتًا إلى أن برامج البروتوكول ستنفذ خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيجري الإعلان عنها عن طريق الجامعة، وستستمر لمدة 5 سنوات وبالمجان لجميع العاملين بالقطاع الحكومي بالوادي الجديد.

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من جانبه، أكد الدكتور أحمد شريف، وزير مفوض وأمين عام مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، أن قطار القادة انطلق ولن يقف إلا في محطة الوصول، متابعًا: "الفرق بين مؤسسة القادة وأي كيان آخر لديه فكر وطموح هو التنفيذ، حيث أن لدينا 60 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية، تلقوا التدريب الكافي داخل المؤسسة مجالات مختلفة، ويقومون الآن بتدريب أشخاص آخرين بعد توقيع عدد من البروتوكولات في جميع محافظات مصر، ومن المستهدف تدريب 20 ألف شاب وفتاة قبل انتهاء شهر نوفمبر المقبل".

أكد الشريف، لمصراوي، أن البروتوكول يتضمن إعداد استراتيجية لمجموعة من البرامج و الأنشطة الشبابية تعمل على تهيئة البيئة الجامعية والمجتمعية السليمة ونشر مفاهيم إتاحة المعلومة وتعميق الانتماء الوطني ونبذ العنف والتطرف الفكري والتأكيد على التمسك بالقيم والأعراف و الهوية المصرية بالإضافة إلى التنمية البشرية والتدريب للنهوض والارتقاء بالمستوى المعرفي والفني والأخلاقي ودعم الابتكار و الإبداع.