منفذ هجوم فلوريدا "لا" صلة له بجماعات متطرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (دويتشه فيله)

يستبعد المحققون في حادث القاعدة الجوية بفلوريدا أي صلة للطيار السعودي المتهم بقتل ثلاثة اشخاص وجرح آخرين مع جماعات إرهابية، رغم أن الأخير نشر عبارة لزعيم القاعدة الراحل ساعات قبيل الهجوم.

قالت مجموعة تراقب المحتوى المتطرف على الإنترنت إن الطيار السعودي المتهم بقتل ثلاثة أشخاص داخل قاعدة بحرية أمريكية في ولاية فلوريدا الأمريكية نشر على ما يبدو انتقادا لحروب الولايات المتحدة ونقل اقتباسا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات من تنفيذه الهجوم. كما يجري الحديث عن عرضه لمقاطع فيديو لحوادث القتل العشوائي أو القتل الجماعي عشية تنفيذه الهجوم خلال حفل عشاء.

ولم يكشف المحققون الاتحاديون أي دوافع وراء هذا الهجوم الذي وقع فجر الجمعة عندما قيل إن المتدرب السعودي بدأ في إطلاق النار من مسدس داخل قاعة دراسية بقاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية الأمريكي. وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه غير مستعد لاعتبار الهجوم عملا "إرهابيا".

وأكدت السلطات أن المشتبه به من أفراد القوات الجوية الملكية السعودية وكان موجودا في القاعدة ضمن تدريب عسكري يهدف لدعم قوات الحلفاء. وفي بيان أرسل بالبريد الالكتروني يوم السبت، قال مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" إن المشتبه به هو الملازم ثاني محمد سعيد الشمراني (21 عاما).

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وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أمس السبت، حسب التوقيت الأمريكي، نقلا عن مصدر مطلع على التحقيق أن الطيار السعودي شاهد تسجيلات فيديو لحوادث إطلاق نار عشوائي خلال تناوله العشاء مع طلاب طيران سعوديين آخرين قبل أيام.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحققين لم يجدوا أي مؤشر يفيد بأن الشمراني كان على صلة بجماعات إرهابية دولية وانهم يعتقدون أنه تحول للتطرف من تلقاء نفسه. وقالت نيويورك تايمز أنه دخل الولايات المتحدة للمرة الأولى العام الماضي ثم عاد للسعودية ودخل الولايات المتحدة مجددا في فبراير/ شباط وانضم لتدريب بالقاعدة قبل نحو ثلاثة أيام من الهجوم.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر مطلع على المراحل الأولى من التحقيق، دون ذكر اسمه، قوله إنه يجري التحقيق في فلوريدا مع ستة سعوديين آخرين شوهد ثلاثة منهم يصورون الحادث.

وأشارت "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول أميركي رفيع إلى أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، ولم يكن لمطلق النار أي علاقات "إرهابية" واضحة. وقالت ريتا كاتز مديرة موقع سايت في تغريدة إنه "بالنظر إلى أن تنظيم الدولة الاسلامية ليس لديه الكثير ليخسره في هذه المرحلة، فلن يكون مفاجئا اذا ما تبنى الهجوم، بغض النظر عن الولاء المحتمل للمهاجم".