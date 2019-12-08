أنثى تزن 700 كيلو.. العثور على دولفين نافق بشاطئ المعمورة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

عثر مواطنون، اليوم الأحد، على دولفين نافق، قذفته الأمواج إلى رمال شاطئ المعمورة السياحي في حي المنتزه ثان، شرقي الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه ثان بلاغًا بالعثور على كائن بحري بشاطئ المعمورة السياحي، فانتقل مسؤولو الحي إلى موقع البلاغ، وجرى تشكيل لجنة من إدارة الرصد البيئي بالحي، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايف، والإدارة العامة لشئون البيئة؛ لفحص الدولفين النافق.

قال الدكتور ياسر الجندي، رئيس المنتزه ثان، إن الدولفين النافق من نوع "ذو المنقار الصغير"، يصل طوله إلى حوالي مترين و75 سم، ومحيطه متر و60 سم.

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أضاف الجندي أن طول الزعنفة الصدرية للدولفين تبلغ 41 سم، والزعنفة الذيلية 60 سم، والزعنفة الظهرية فكانت 45 سم، مشيرًا إلى أن عدد أسنانه يبلغ 44 سنًا.

ولفت رئيس حي المنتزه ثان إلى أن الدولفين أنثي ويزن حوالي 700 كيلو جرام، وعمره يتراوح ما بين سنة إلى سنة ونصف تقريبًا.

وحول أسباب نفوقه، أوضح الجندي أن علماء معهد علوم البحار أكدوا وجود كدمات بجسده ما يدل على أنه قد ارتطم بجسم صلب تسبب في وفاته، وأنه وجد في حالة متعفنة، ما يجعل من الصعب نقله وتحنيطه بشكل علمي سليم، لذلك سيتم نقله للمدفن الصحي بالحمام حفاظًا على البيئة.​