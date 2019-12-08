جوجل تبدأ تدريباتها في الخليج 365 ضمن مبادرة الابتكار الرقمي في الأخبار

محمد اسماعيل - القاهرة - بدأت شركة "جوجل"، اليوم الأحد، دورة تدريبية للصحفيين العاملين بإصدارات مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام": (الخليج 365، ويلا كورة، والكونسلتو)؛ لصقل مهاراتهم وتعزيز الربط بين الصحافة والتكنولوجيا، ضمن مبادرة: "Google للابتكار الرقمي في الأخبار".
وتضمنت الدورة التدريبية كورسًا شاملاً للأساسيات، وطرق الاستفادة من أدوات "جوجل" في "العمل الصحفي"، فيما ستهتم الكورسات الأربعة القادمة بـ"استكشاف القصص الصحفية الجديدة وجوجل تريندز"، و"الأمن والسلامة الرقمية للصحفيين"، و"صحافة البيانات والعرض البصري"، و"التحقق من الأخبار الكاذبة".
وتمتد الدورة التدريبية لـ5 أيام تنتهي الخميس المقبل، فيما تعتمد مدربة "جوجل" سامية عياش على المواد التفاعلية؛ لقياس مدى الاستفادة التي حققها الزملاء.
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