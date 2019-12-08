تجديد حبس 3 متهمين بسرقة ربع مليون جنيه من شقة صيني بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي، اليوم الأحد، تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة ربع مليون جنيه من شخص - يحمل الجنسية الصينية - من داخل منزله بالمعادي.

كان المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، تلقى بلاغ من "طه" موظف بشركة سياحة باكتشاف صديقه الصيني الجنسية نيشن، سرقة خزينة حديدية صغيرة الحجم من داخل الشقة سكنه، وبداخلها مبلغ مالي 250 ألف جنيه، 7 آلاف دولار أمريكي، وعلل عدم حضوره للإبلاغ خشية تعرضه للمسائلة القانونية لانتهاء إقامته بالبلاد.

بالانتقال والفحص تبين أن الشقة كائنة بالطابق الأول فوق الأرضي وسلامة منافذها ووجود بعثرة بمحتوياتها.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد علاء بشندي، مدير العمليات، لكشف غموض الواقعة.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى تحديد السيارة المستخدمة في ارتكابها، باسم زوجة محمد مندوب مبيعات، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كل من "محمود" عاطل، و"محمد" عاطل، والسابق اتهامه في القضية رقم 9564 لسنة 2017م المعادي سرقة مسكن.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الرواد عيد توفيق وكريم عكاشة ومحمد علي، ومحمد حمزة، وأحمد بهجت، وأحمد رائد، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وبحوزتهم كمية من المفاتيح المصطنعة والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أمام اللواء أحمد الألفي، وكيل الأمن العام، بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي 220 ألف جنيه، 4 آلاف دولار أمريكي بمسكنهم، والخزينة الحديدية بمكان التخلص منها بقطعة ارض زراعية كائنة بمنطقة الوراق / جيزة.

كما تم بإرشادهم ضبط عدد 2 هاتف محمول ماركة " أوبو، آى تي"، ومصوغات ذهبية عبارة عن سلسلة، حلق أقر الثاني، والثالث بشرائهم من متحصلات الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بالسرقة.