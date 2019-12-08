محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):
قالت وزارة طاقة دولة الاحتلال الإسرائيلي في خطاب إلى شركات نوبل انرجي وشل وديليك اليوم الأحد إن إسرائيل لم تتنازل عن حصتها في حقل أفروديت - يشاي للغاز الطبيعي الذي تشترك فيه مع قبرص، وأنه لا يمكن لشركات استكشاف الطاقة البدء في تطوير الحقل حتى تتوصل الحكومتان لاتفاق حول كيفية تقاسم العائدات.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الخطاب جاء بعدما وافقت قبرص على خطة للشركات الثلاث لتطوير الحقل.
وكتب المدير العام لوزارة الطاقة عودي أديري في خطاب موجه إلى المسؤولين في الشركات العاملة في مشروع تشغيل الحقل إن "الدولتين لم تبرما الاتفاق اللازم الذي من شأنه تسهيل الاستغلال والتطوير العادل للحقل".
وكانت قبرص قد أصدرت ترخيصا للاستكشاف لحقل أفروديت للغاز في 7 نوفمبر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة الاحتلال تحذر من تطوير حقول غاز مشتركة بعد منح قبرص ترخيصا بالتنقيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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