تستعد جزيرة مايوت الفرنسية الواقعة فيما وراء البحار، اليوم الأحد، لمواجهة إعصار يقترب من الجزيرة.
وحذرت سلطات الجزيرة من أن الإعصار بيلنا سينتقل إلى المنطقة القريبة من الأرخبيل مساء اليوم الأحد.
وبدأت السلطات في إجراءات الحماية وعمليات الإخلاء من الساعة الرابعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش) على أن تستمر فيها.
وأصدرت السلطات تحذيراً أحمر (من مستوى عال) للجزيرة ودعت السكان إلى الحيطة والحذر . ويمثل بيلنا خطراً على المدى القصير قد يؤدي عواقب وخيمة.
وتنتمي جزيرة مايوت من الناحية الجغرافية إلى جزر القمر بين الساحل الشرقي لإفريقيا وجزيرة مدغشقر.
وتعد المنطقة الفرنسية فيما وراء البحار جزءاً من الاتحاد الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر جزيرة مايوت الفرنسية تستعد لإعصار "بيلنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.